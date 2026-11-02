L'Ecopillola di Ferretti: "Manovra equilibrata, ma rivediamo il capitolo banche"

(Teleborsa) - La Manovra finanziaria 2027
si presenta come un intervento equilibrato
da circa 26 miliardi di euro, mirato a sostenere sanità, imprese, famiglie e ceto medio. E' quanto sottolinea l'economista Andrea Ferretti
nell'ultima Ecopillola
, facendo una "prima analisi su punti di forza e punti di debolezza" della Manovra 2027.1 - La Manovra in generale
Si tratta di una Manovra, modificabile in Parlamento, da circa 26 miliardi
, che prevede, oltre ad interventi nel settore della difesa
e dell'energia
, anche misure di sostegno alla sanità
, alle imprese
, alle famiglie
e al potere d'acquisto
. Volendo concentrarci sul capitolo imprese e sostegno al potere d'acquisto, le principali misure contenute nella Manovra sono: 1)
sul fronte delle imprese
è stato incrementato fino a 2,4 miliardi lo stanziamento per la ZES unica per il Sud
, la zona economica speciale nell'ambito della quale le aziende godono di vantaggi fiscali e amministrativi; 2)
per quanto riguarda gli autonomi e i professionisti
è stato elevato da 85.000 a 100.000 euro il tetto dei ricavi che consente l'applicazione di una flat tax al 15%
; 3)
sul lato fiscale e del potere d'acquisto
, la Manovra prevede, tra l'altro, la riduzione dell'aliquota IRPEF
dal 43% al 33% per i redditi fino a 55.000 euro. 2) La copertura della Manovra
La Manovra sarà coperta per oltre 14 miliardi da deficit straordinario
, concesso dalla Commissione europea per il finanziamento di interventi nel comparto della difesa e dell'energia, per 5-6 miliardi dal contributo
, non proprio volontario, di banche e assicurazioni
e, per la restante parte, da riduzioni delle spese dei ministeri, nonché da contributi del settore energetico e del comparto dei giochi. 3) Analisi punti di forza e punti di debolezza
Punti di forza
-
1) Considerando l'attuale scenario di massima incertezza, questa Manovra non deve essere una manovra coraggiosa ma una manovra equilibrata
. In quest'ottica, verosimilmente, il governo ha fatto tutto ciò che si poteva fare a sostegno di imprese e famiglie, ma sempre con l'imperativo di uscire al più presto dalla procedura di infrazione sul deficit
e di non dissipare la fiducia dei mercati sulla tenuta dei nostri conti.
2) Finalmente, la manovra inizia a guardare anche al sostegno del ceto medio
, ad esempio con la citata riduzione dell'aliquota Irpef per i redditi fino a 55.000 euro. Non è certo una misura dirompente, ma importante, perché diretta a una fascia di contribuenti che, per sua natura, è proprio quella che meglio riesce a trasformare la riduzione della tassazione in un incremento dei consumi e quindi in un incremento del PIL
. Punti di debolezza
- La nota delicata riguarda invece il capitolo banche
, che insieme alle assicurazioni, sono i principali finanziatori di questa manovra. In quest'ambito, ciò che andrebbe assolutamente evitato è richiedere ormai ogni anno
al settore bancario, con modalità sempre diverse e senza accordi preventivi, contributi straordinar
i. E questo banalmente per tre motivi:
1) eccessive imposizioni al sistema bancario possono rendere più difficoltoso l'accesso al credito per le nostre PMI
storicamente molto dipendenti dalle banche;
2) soprattutto nei momenti di tensione, i massicci acquisti di titoli di Stato da parte delle banche
sono stati assolutamente determinanti per stabilizzare il nostro debito pubblico e arginare attacchi speculativi;
3) l'incertezza derivante dalla richiesta di inaspettati contributi straordinari può incidere sulla propensione degli investitori, specialmente esteri, a investire nelle nostre banche
.