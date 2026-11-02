L'Ecopillola di Ferretti: "Manovra equilibrata, ma rivediamo il capitolo banche"





(Teleborsa) - Lasi presenta come unda circa 26 miliardi di euro, mirato a sostenere sanità, imprese, famiglie e ceto medio. E' quanto sottolinea l'economistanell'ultima, facendo una "prima analisi su punti di forza e punti di debolezza" della Manovra 2027.Si tratta di una Manovra, modificabile in Parlamento, da circa, che prevede, oltre ad interventi nel settore dellae dell', anche misure di sostegno alla, alle, allee al. Volendo concentrarci sul capitolo imprese e sostegno al potere d'acquisto, le principali misure contenute nella Manovra sono:sul fronte delleè stato incrementato fino a 2,4 miliardi lo stanziamento per la, la zona economica speciale nell'ambito della quale le aziende godono di vantaggi fiscali e amministrativi;per quanto riguarda gliè stato elevato da 85.000 a 100.000 euro il tetto dei ricavi che consente l'applicazione di unasul, la Manovra prevede, tra l'altro, ladal 43% al 33% per i redditi fino a 55.000 euro.La Manovra sarà, concesso dalla Commissione europea per il finanziamento di interventi nel comparto della difesa e dell'energia, per, non proprio volontario, die, per la restante parte, da riduzioni delle spese dei ministeri, nonché da contributi del settore energetico e del comparto dei giochi.1) Considerando l'attuale scenario di massima incertezza, questa Manovra. In quest'ottica, verosimilmente, il governo ha fatto tutto ciò che si poteva fare a sostegno di imprese e famiglie, ma sempre con l'imperativo die di non dissipare la fiducia dei mercati sulla tenuta dei nostri conti.2) Finalmente, la manovra inizia a guardare anche al, ad esempio con la citata riduzione dell'aliquota Irpef per i redditi fino a 55.000 euro. Non è certo una misura dirompente, ma importante, perché diretta a una fascia di contribuenti che, per sua natura, è proprio quella che- La nota delicata riguarda invece il, che insieme alle assicurazioni, sono i principali finanziatori di questa manovra. In quest'ambito, ciò che andrebbe assolutamente evitato èal settore bancario, con modalità sempre diverse e senza accordi preventivi,i. E questo banalmente per tre motivi:1) eccessive imposizioni al sistema bancario possono renderestoricamente molto dipendenti dalle banche;2) soprattutto nei momenti di tensione, isono stati assolutamente determinanti per stabilizzare il nostro debito pubblico e arginare attacchi speculativi;3) l'incertezza derivante dalla richiesta di inaspettati contributi straordinari può incidere sulla propensione degli investitori, specialmente esteri, a