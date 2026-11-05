Milano 13:11
51.226 +0,38%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 13:11
10.908 +0,73%
Francoforte 13:11
26.633 +0,74%

Papa (Bper), "nei prossimi mesi" al tavolo con Unipol sull'affair Mps

Banche, Finanza
Papa (Bper), "nei prossimi mesi" al tavolo con Unipol sull'affair Mps
(Teleborsa) - Interrogato sul deal Mps, in occasione della conference call sui risultati dei primi nove mesi 2026, l'Ad di BPER ha spiegato che è "un po' troppo presto per affrontare l'argomento".

"Abbiamo visto che l’operazione di Intesa dovrebbe avere successo" ha detto Gianni Franco Papa, aggiungendo che BPER crede di ricevere la proposta di Unipol" per l’acquisizione degli sportelli Mps "diciamo tra il primo e il secondo trimestre del 2028".

"Al momento non ci siamo ancora seduti al tavolo - ha ribadito Papa -. É troppo presto, anche perché il perimetro non è ancora definito, a parte il numero di sportelli: non sappiamo dove sono collocati, il numero di clienti e tutto il resto". "Penso che nei prossimi mesi cominceremo a discutere di questo, ma al momento non abbiamo discussioni con Unipol", ha aggiunto.

"Dal momento che non abbiamo il perimetro preciso del carve-out", ha proseguito il manager, "è molto difficile valutare quali saranno i costi di integrazione". Ovviamente, "le sinergie possono essere valutate unicamente nel contesto di una transazione specifica e a seguito di una due diligence approfondita, che fino ad ora non abbiamo avuto". "Quello che posso dire è che abbiamo un comprovato track record di integrazioni bancarie con forti franchises e abbiamo un comprovato track record di significative sinergie messe a terra". In termini di costi di transazione "posso ricordare che quando abbiamo integrato Sondrio abbiamo avuto 400 milioni di euro di costi di integrazione; quindi, considerando la size di Monte dei Paschi rispetto alla size di Sondrio potete fare i vostri conti", ha concluso Papa rivolgendosi agli analisti.



Condividi
```