Papa (Bper), "nei prossimi mesi" al tavolo con Unipol sull'affair Mps

(Teleborsa) - Interrogato sul deal Mps
, in occasione della conference call sui risultati dei primi nove mesi
2026, l'Ad di BPER
ha spiegato che è "un po' troppo presto per affrontare l'argomento".
"Abbiamo visto che l’operazione di Intesa dovrebbe avere successo" ha detto Gianni Franco Papa, aggiungendo che BPER crede di ricevere la proposta di Unipol
" per l’acquisizione degli sportelli Mps "diciamo tra il primo e il secondo trimestre del 2028".
"Al momento non ci siamo ancora seduti al tavolo - ha ribadito Papa -. É troppo presto, anche perché il perimetro non è ancora definito, a parte il numero di sportelli: non sappiamo dove sono collocati, il numero di clienti e tutto il resto". "Penso che nei prossimi mesi cominceremo a discutere di questo, ma al momento non abbiamo discussioni con Unipol", ha aggiunto.
"Dal momento che non abbiamo il perimetro preciso del carve-out", ha proseguito il manager, "è molto difficile valutare quali saranno i costi di integrazione". Ovviamente, "le sinergie possono essere valutate unicamente nel contesto di una transazione specifica e a seguito di una due diligence approfondita, che fino ad ora non abbiamo avuto". "Quello che posso dire è che abbiamo un comprovato track record di integrazioni bancarie con forti franchises e abbiamo un comprovato track record di significative sinergie messe a terra". In termini di costi di transazione "posso ricordare che quando abbiamo integrato Sondrio abbiamo avuto 400 milioni di euro di costi di integrazione; quindi, considerando la size di Monte dei Paschi rispetto alla size di Sondrio potete fare i vostri conti", ha concluso Papa rivolgendosi agli analisti.