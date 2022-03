Banca Popolare di Sondrio, proposta acquisto azioni proprie ad Assemblea

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Laha comunicato che proporrà all'Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2022, l'ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e l'autorizzazione all’utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di remunerazioneL'Amministrazione, a seguito della scadenza della precedente autorizzazione, propone all’Assemblea di rilasciare al Consiglio di amministrazione una nuova autorizzazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie ordinarie e/o annullarle, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto per il periodo di tempo intercorrente tra la data dell’odierna Assemblea e la data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2022, fermo restando che l’avvio del programma di acquisto, ovvero la sua sospensione e/o cessazione è deliberato dal Consiglio di amministrazione, con facoltà di delega al Comitato esecutivo, i quali procedono conseguentemente a rendere l’informativa richiesta in corrispondenza con l’avvio del programma;- l'acquisto potrà essere effettuato entro un ammontare massimo delle riserve disponibili pari ad euro 30.000.000 (trenta milioni), fermo restando che comunque il numero delle azioni in portafoglio non deve eccedere il 2% delle azioni costituenti il capitale sociale;- le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in qualsiasi momento fino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2022;- il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Banca Popolare di Sondrio registrato da Borsa Italiana nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;- le azioni che saranno acquistate in esecuzione della presente deliberazione assembleare, così come quelle acquistate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, potranno formare oggetto di atti di compravendita e disposizione e, quindi, essere cedute anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente richiesta di autorizzazione, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni alla luce delle motivazioni espresse nella Relazione del Consiglio di amministrazione e nell’interesse della Società;- le operazioni di alienazione o di disposizione potranno essere effettuate in qualsiasi momento fino all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2022;- le operazioni di alienazioni delle azioni proprie acquistate potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato e potranno essere effettuate nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, con l’adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, fermo in ogni caso il rispetto delle condizioni di autorizzazione e della normativa applicabile;- il prezzo di vendita delle azioni – ove le operazioni di vendita siano effettuate sul mercato – non potrà essere inferiore nel minimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Banca Popolare di Sondrio registrato da Borsa Italiana nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.- le azioni che saranno acquistate in esecuzione della presente deliberazione assembleare, così come quelle acquistate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, potranno essere annullate, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni alla luce delle motivazioni espresse nella Relazione del Consiglio di amministrazione e nell’interesse della Società, fermo il rispetto delle disposizioni normative e statutarie, con utilizzo della riserva per azioni proprie a copertura di eventuali differenze tra il valore di annullamento e il prezzo di acquisto.Inoltre, l'Amministrazione propone all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di amministrazione a utilizzare, al servizio del Piano dei compensi 2022 basato su strumenti finanziari e nei limiti della sua durata, azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio già in carico alla banca fino a un controvalore complessivo massimo di euro 490.000. Il numero delle azioni da utilizzare al servizio del citato Piano saràdefinito sulla base del prezzo di chiusura alla data del Consiglio di amministrazione che delibererà l’assegnazione della quota variabile della retribuzione.Intanto, sul listino milanese,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 3,72 euro.