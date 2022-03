Saipem vende perforazioni onshore e navi per ridurre il debito. Su eolico rischi mal calcolati

Saipem

(Teleborsa) -si aspetta diper far fronte alla riduzione del debito e finanziare nuove iniziative per il prosieguo del business. Lo ha detto il management della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture durante la call con i giornalisti che ha seguito l'approvazione del bilancio 2021 e l'aggiornamento del piano . Una buona fetta è la, per cui Saipem ha in corso un negoziato su base esclusiva con un primario operatore internazionale. "L'esclusività è fino a fine maggio, alle fine del quale ci aspettiamo un contratto di vendita dell'asset", ha detto, nuovo direttore generale di Saipem, specificando che si tratta della "che adesso lavorano principalmente in Medio Oriente e in America Latina. Ci aspettiamo un valore in eccesso al mezzo miliardo di euro"."Per le altre attività di valorizzazione, si tratta di operazioni che consentono di, che Saipem possiede e costituisce un asset rilevante - ha aggiunto - Diventa importante anticipare questa estrazione di valore. Fondamentalmente vogliamo entrate in, dove il mezzo viene venduto e contemporaneamente noleggiato da Saipem per il lungo periodo. Ciò non influenza la capacità esecutiva di progetti, ma ci libera risorse immediatamente per ridurre il debito o acquisire altri mezzi che sono indispensabili al mantenimento della nostra attività. L'obiettivo più importante è dare robustezza al piano finanziario". "Questo richiede del tempo per essere eseguito (tra 2023 e 2024), mentre la valorizzazione del drilling onshore è attesa chiudersi entro il 2022, ha specificato.Un'altra parte di questi 1,5 miliardi di euro viene dalla, da cui "sono emersi degliper vedere il riconoscimento almeno parziale a Saipem di questi extra-costi. Si tratta di circa 80-100 milioni di euro".Per quanto riguarda la manovra di risanamento, il CFOha detto che la società non prevede "di dover far ricorso a cassa integrazione e contratti di solidarietà", mentre alcune persone nelle sedi esteri "potrà rientrare in Italia, ma non perderà posti di lavoro". "Abbiamoperché degli eventi trigger hanno spostato il rischio su alcune commesse specifiche - ha aggiunto sulla linea temporale delle azioni messe in campo - Il tutto si è concretizzato nella comunicazione al mercato del 31 gennaio ". Per quanto riguarda l'aumento di capitale, "abbiamo già accesi i motori e pensiamo di concluderlo entro fine anno, ma anche accelerare e farlo al più presto, al netto delle autorizzazione e delle condizioni di mercato", ha aggiunto. Puliti ha poi parlato di future "acquisizioni non di compagnie o asset, ma di, che sono nelle fase finali di negoziazioni con i clienti e che potremmo annunciare nelle prossime settimane"., amministratore delegato di Saipem, ha affrontato il tema della sottovalutazione dei rischi nell'. "Per i contratti che abbiamo nel wind offshore, col senno di poi,- ha spiegato - Sono contratti non passati dal CdA e gestiti come se fossero progetti ordinari, ma non lo erano. Era la prima volta che ci cementavamo in questa tecnologia con assunzione di rischio molto importante. C'è bisogno di più costi e risorse, e lo stiamo facendo. Non vogliamo abbandonare il vento, ma vogliamo giocare una partita diversa. Vogliamo adeguare i nostri modelli al rischio, al ritorno e alla tecnologie di questo settore. C'è la volontà di fare joint venture per avere i mezzi necessari di fare il nostro mestiere.che non si trattava di un cliente storico oil e gas in grado di pagare di più in caso di problemi".