d’Amico vende le sue navi più vecchie MT Glenda Melody e MT Glenda Melissa

(Teleborsa) -, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda), ha firmato due accordi per la vendita della MT GlendaMelody e della MT Glenda Melissa (le “Navi”), entrambi ‘MR’ di portata lorda pari a 47.200 tonnellate, costruite nel 2011 presso Hyundai Mipo (Corea del Sud), per un importo totale pari a 36,2 milioni di dollari, e con consegna agli acquirenti, prevista rispettivamente entro fine luglio ed il 21 dicembre 2025.Questo accordo, spiega una nota, consente a d’Amico Tankers di cedere due delle navi più vecchie all’interno della propria flotta. Inoltre, alla consegna delle navi, la Società genererà circa 31 milioni di dollari di cassa, al netto delle commissioni e del rimborso del debito bancario esistente.Ad oggi, la flotta DIS comprende 32 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 29 navi di proprietà e 3 a noleggio a scafo nudo), con un’età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 9,5 anni., ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare la vendita di queste due navi del 2011, tra le più vecchie nella nostra flotta. Queste, orientata al controllo di una flotta moderna, efficiente e a basso impatto ambientale.rappresenta un vantaggio competitivo crescente, soprattutto in vista di un contesto regolatorio sempre più stringente, che tenderà a penalizzare le unità meno sostenibili".