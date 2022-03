USA: aumenta fiducia consumatori a marzo, ma aspettative restano deboli

(Teleborsa) - Aumenta la fiducia dei consumatori americani a marzo e più delle attese. Il sondaggio deldegli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato una salita dell'indice a 107,2 punti rispetto ai 105,7 punti del mese di febbraio (rivisti da un preliminare 110,5). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per un indice in salita fino a 107 punti.Nello stesso periodoè migliorato a 153 punti da 143 precedente, mentreè sceso a 76,6 punti da 80,8 punti.Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su uned è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.