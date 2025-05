USA, sale più delle attese la fiducia dei consumatori a maggio

(Teleborsa) - Aumenta più delle attese la. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un incremento dell'indice a 98 punti nel mese di2025, rispetto agli 85,7 punti del mese di aprile (rivisto da un preliminare di 86 punti) e contro una salita più contenuta a 87,1 punti attesa dal consensus.Nello stesso periodo l'indice sullaaumenta di 4,8 punti e si porta a 135,9 punti, mentre l'indice sullebalza di 17,4 punti a 72,8 punti."La fiducia dei consumatori è migliorata a maggio,- ha affermato Stephanie Guichard, economista senior, Global Indicators presso The Conference Board - La ripresa era già visibile prima dell'del 12 maggio, ma ha acquisito slancio in seguito. Il miglioramento mensile è stato in gran parte trainato dalle aspettative dei consumatori, poiché tutte e tre le componenti dell'Indice delle Aspettative - condizioni aziendali, prospettive occupazionali e reddito futuro - sono aumentate rispetto ai minimi di aprile. I consumatori si sono mostrati meno pessimisti sulle condizioni aziendali e sulla disponibilità di posti di lavoro nei successivi sei mesi e hanno ritrovato ottimismo sulle prospettive di reddito future. Anche le valutazioni dei consumatori sulla situazione attuale sono migliorate. Tuttavia, sebbene i consumatori siano stati più positivi sulle attuali condizioni aziendali rispetto al mese scorso, la loro".