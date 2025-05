Germania, indice GFK giugno migliora a -19,9 punti

(Teleborsa) - Attesa in lieve miglioramento lanel mese di. L', in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -19,9 punti, rispetto al -20,8 di aprile (dato rivisto da un preliminare di -20,6). Il dato risulta in linea con quello indicato dagli analisti.Migliorano le aspettative sulla, con l'indicatore che sale di 5,9 punti a quota 13,1 punti. Scende di 1,5 punti l'indicatore sullache si attesta a -6,4 punti. Quello sullesale di 6,1 punti e si posiziona a 10,4 punti."Il livello di fiducia dei consumatori rimane estremamente basso e l'incertezza dei consumatori rimane elevata", spiega, esperto di consumi presso il NIM . "L'imprevedibilità della politica doganale e commerciale del governo statunitense, le turbolenze sui mercati azionari e i timori di un terzo anno consecutivo di stagnazione sono le ragioni per cui il clima dei consumatori rimane debole. Considerata la situazione economica generale, le persone sembrano ritenere consigliabile risparmiare", ha aggiunto.