Buzzi Unicem acquista azioni proprie e conclude il programma

Buzzi Unicem

società attiva nel settore del cemento

(Teleborsa) -, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 7 maggio 2021, ha comunicato di aver acquistato, tra il 28 e il 30 marzo 2022, complessivamentee, al prezzo medio di 16,4500 euro per unpari aLa società comunica pertanto laper 7 milioni di azioni ordinarie, pari al 3,634% del capitale sociale.A seguito degli acquisti appena comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 30 marzo Buzzi Unicem detiene 7.494.316 azioni ordinarie proprie pari al 3,891% del capitale sociale.A Milano, oggi, in forte ribasso la, che chiude la seduta con un -2,24%.