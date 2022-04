Stellantis firma accordi vincolanti con partner finanziari europei

Stellantis

(Teleborsa) -, dopo aver avviato trattative esclusive lo scorso dicembre , annuncia oggi la firma dicon("BNPP PF"),("CACF") e("SCF") che mirano a organizzare meglio la sua attuale piattaforma di servizi finanziari in Europa."Sono molto contento di confermare la firma di questi accordi con i nostri storici partner bancari europei" - ha affermato. "La nostra strategia è quella di, sia in Europa che in Nord America,. La nuova piattaforma sta gettando le basi per conseguire questo obiettivo edei servizi finanziari".supportano l’impegno dei servizi finanziari facenti parte del piano strategico Stellantis “Dare Forward 2030” ein cui Stellantis e CACF detengono ciascuna una quota del 50%, risultante dall'unione dei business Leasys e F2M Lease, al fine di diventare un leader europeo con un target di flotta di circa 1 milione di veicoli nel 2026, ein ciascun Paese per gestire le attività di finanziamento per tutti i marchi Stellantis.

Le transazioni proposte dovrebbero essere completate nella prima metà del 2023, una volta ottenuta la necessaria autorizzazione dalle autorità antitrust competenti e dalle autorità di regolazione del mercato." - ha affermato. "L'ambiziosa partnership che stiamo costruendo insieme. Il Gruppo Crédit Agricole creerà con Stellantis un leader europeo del leasing e disporrà di una piattaforma di finanziamento auto innovativa al 100% che gli consentirà di servire tutti gli attori del mercato in 18 paesi, comprese le White Label, con un’offerta completa e operativa".Gli accordi vincolanti tra Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) e Stellantis prevedono la creazione di un leader europeo nel leasing operativo e l'acquisizione, da parte di CA Consumer Finance, del 100% del capitale di FCA Bank e Leasys Rent.