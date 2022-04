CDP, parte da Napoli roadshow per presentare strumenti e progetti del gruppo

(Teleborsa) -ha scelto Napoli per aprire il suo, che passa dalle principali città italiane e ha l'obiettivo di presentareper affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all'implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e a migliorare la coesione sociale. Dopo quello di Napoli, seguiranno altri 11 appuntamenti sul territorio: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Torino, Venezia e Verona.Gli incontri saranno anche l'occasione per promuovere il. Nella tappa di Napoli, infatti, è stata annunciata la partnership con il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Grazie a CDP sarà possibile l'allestimento del Cabinet delle Porcellane del Museo, che verrà destinato all'esposizione di una delle più importanti collezioni in Italia, composta da 6.000 porcellane e ceramiche. Nel corso dell'appuntamento di oggi, che si è tenuto all’interno del Museo, sono intervenuti tra gli altri, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte,, Presidente della Regione Campania,, Sindaco di Napoli e, Amministratore Delegato CDP.L'evento è stato anche utile per fare il punto sulle attività di CDP in Campania, anche perché da novembre 2019, con l'apertura dell'ufficio di Napoli, l'operatività nella regione ha registrato un significato incremento., infatti, sono statein favore di oltre 12.000 imprese e 300 enti della PA.Nel triennio 2019-2021, Cassa ha impegnato risorse per 3,7 miliardi di euro a sostegno di più di 300. Inoltre, nel 2020, gli enti locali hanno aderito all’operazione di rinegoziazione dei mutui esistenti per un totale di 2,3 miliardi di euro di debito residuo, liberando risorse per circa 71 milioni di euro da destinare all’economia del territorio. Allesono state erogate risorse per oltre 1,2 miliardi di euro, di cui 639 milioni nella provincia di Napoli, a sostegno di oltre 12.000 imprese, delle quali più della metà sono napoletane. Relativamente all'operatività indiretta, nel triennio CDP ha erogato circa 865 milioni di euroin favore di 12.356 imprese della Regione.L'attività del gruppo per il territorio campano si estende anche al. In particolare, attraverso la propria attività d’investimento, CDP Venture Capital SGR (CDP Venture Capital) ha già sostenuto oltre 20 startup campane con un impegno complessivo di circa 15 milioni di euro. Infine, attraverso la partecipata CDP Immobiliare, ha promosso il proprio impegno per lacampano, in particolare nella città di Napoli, su immobili sia di proprietà del gruppo sia di proprietà pubblica (es. Molo San Vincenzo).