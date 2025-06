CDP, collocati bond a tasso misto 2025-2033 per 325 milioni di euro

BNP PARIBAS

(Teleborsa) - In relazione all'offerta di "", CDP e il collocatorehanno comunicato che il valore nominale complessivo dell'offerta, aumentato nel corso dell'offerta stessa, è pari a 325.000.000 euro per un numero di 325.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna. Tali obbligazioni risultano integralmente collocate.In particolare, sono pervenute complessivamente 9.264 richieste per 433.688 obbligazioni da parte di 8.903 richiedenti e sono stateper un ammontare nominale pari a 325.000.000 euro. L'ammontare nominale complessivo delle obbligazioni da emettersi ad esito dell'offerta è quindi pari a 325.000.000 euro suddiviso in 325.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna.Inoltre, CDP ha reso noto noto che l'importo previsto delleammonta a circa 6.987.500 euro.