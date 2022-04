Moody's migliora rating Atlantia e ASPI. Outlook positivo per ADR

Atlantia

(Teleborsa) - Moody's hail Corporate Family Rating (CFR) a lungo termine di. Contemporaneamente, l'agenzia di rating ha aggiornato a Ba2 da Ba3 i rating senior unsecured della società e a (P)Ba2 da (P)Ba3 il rating del programma EMTN senior unsecured. L'outlook è stabile. Moody's ha inoltre aggiornatoil rating senior unsecured e backed senior unsecured e a (P)Ba1 da (P)Ba2 il rating del programma EMTN (Senior Unsecured Euro Medium-Term Note) di. In questo caso, l'outlook è positivo.Infine, l'agenzia di rating hasenior unsecured e sottostante senior secured e il rating del programma EMTN (P)Baa3 senior unsecured di. L'outlook rimane positivo. Lae l'aggiornamento dei rating di Atlantia e ASPI (avviata il 22 ottobre 2021) riflette la piena efficacia dell'accordo transattivo, nonché l' addendum di concessione e l'accresciuta certezza circa la cessione della partecipazione di Atlantia in ASPI.Dalla conclusione della cessione della quota in ASPI,riceverà circanel secondo trimestre del 2022. Di questo importo, Atlantia si è già impegnata a spendere rispettivamente 2 miliardi di euro e 0,95 miliardi di euro in un programma di riacquisto di azioni che sarà finalizzato tra il 2022 e 2023 e nell'acquisizione di Yunex Traffic, annunciata il 17 gennaio 2022 "Sebbene in questa fase vi sia una visibilità limitata sull'utilizzo dei restanti 5 miliardi di euro di proventi, Moody's considera positivamente l'impegno del management di investire in attività infrastrutturali chedel gruppo", viene sottolineato dall'agenzia di rating.In questo contesto, l'outlook stabile prevede che la performance operativa di Atlantia rimarrà solida e che l'attività di investimento futura manterrà almeno nel tempo il profilo di rischio finanziario del gruppo. L'outlook stabile riflette anche l'aspettativa che il gruppo manterrà unaL'upgrade di ASPI beneficia dell'legati al cambio di controllo della società. L'outlook positivo riflette la possibilità di un ulteriore aggiornamento dei rating a seconda della strategia aziendale, della struttura del capitale, della politica finanziaria, della leva finanziaria mirata e del quadro di governance della società, dopo che i nuovi azionisti avranno assunto il controllo della società.L'assegnazione del rating di ADR a Baa3 con outlook positivo continua a riflettere il parziale disallineamento della qualità creditizia di ADR da quella del più ampio gruppo Atlantia a causa della, delle sue modalità di finanziamento e di alcune tutele incluse nella sua concessione contratti. Nonostante l'aggiornamento odierno dei rating di Atlantia, permane un certo grado didi ADR e la possibilità che il rapporto tra fondi operativi (FFO)/indebitamento della società sia pari o superiore al 15% entro fine 2023, livello commisurato a un rating più elevato.