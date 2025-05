Eni, Moody's migliora l'outlook a positivo. Confermato il rating Baa1

Moody's

Eni

(Teleborsa) -ha confermato a Baa1 il rating dell'emittente a lungo termine di. L'outlook positivo sui rating di Eni fa seguito all'azione di rating sul rating sovrano italiano del 23 maggio 2025, in cui l'outlook sull'Italia è stato modificato a positivo.Il rating della società continua a posizionarsi, riflettendo la solidità creditizia di Eni, unita alla portata globale delle sue attività upstream. I parametri attuali supporterebbero un rating più elevato, ma il rating di Eni è, attraverso la partecipazione azionaria del 31,8% detenuta dal governo e la sua capacità di presentare liste di candidati per il consiglio di amministrazione, nonché attraverso il business downstream focalizzato sul mercato nazionale. Dati i legami legati alla proprietà statale, è altamente improbabile che un emittente collegato al governo possa ottenere un rating superiore a due livelli sopra il debito sovrano.Unadi Eni nel business upstream; un solido track record di esplorazione di successo, con uno dei più alti tassi di rimpiazzo delle riserve del settore; una strategia globale e investimenti crescenti per ridurre l'impronta di carbonio; politiche finanziarie conservative; solidi parametri di credito per il rating, con un rapporto RCF/debito netto intorno al 34% entro il termine ultimo di marzo 2025, e un'eccellente liquidità, tutti fattori che supportano il rating.L'azienda è esposta ai prezzi volatili del petrolio e del gas , poiché i suoi utili sono prevalentemente trainati dall'attività upstream; ha una significativa esposizione ai paesi non OCSE nell'attività upstream; ha unpetrolifere e del gas integrate più grandi, con attività upstream e downstream più bilanciate; e i rischi legati alla transizione energetica e alla pressione per ridurre l'impronta di carbonio, che si traducono in un rischio operativo e richiederanno investimenti considerevoli per l'adeguamento del portafoglio.