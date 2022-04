Goldman Sachs completa l'acquisizione di NN Investment Partners

Goldman Sachs

NN Group

(Teleborsa) -hadaper 1,7 miliardi di euro (l'operazione era stata annunciata ad agosto 2021 ). NN Investment Partners saràe gli oltre 900 dipendenti dell'azienda nei Paesi Bassi diventeranno una parte importante del business europeo del gruppo. L'acquisizione porta glidi Goldman Sachs a circa 2,8 trilioni di dollari, confermando la sua posizione tra i primi cinque asset manager attivi a livello globale. Inoltre, porta gli assets under supervision in Europa a oltre 600 miliardi di dollari, in linea con gli obiettivi strategici dell'azienda di sviluppare maggiormente il suo business europeo.La banca d'affari statunitense sottolinea che NN Investment Partners è riuscita a incorporare efficacemente i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nella sua gamma di prodotti, con criteri ESG integrati in circa il 90% degli assets under supervision. Nel tempo, Goldman Sachs Asset Management intende sfruttare l'esperienza di NN Investment Partners per integrare i suoi processi di investimento esistenti,in tutta la sua gamma di prodotti."Questa acquisizionedi investimento - ha commentato il- Aggiunge scalabilità al nostro franchising di clienti europei ed estende la nostra leadership nella gestione patrimoniale assicurativa. Siamo entusiasti di accogliere in Goldman Sachs il talentuoso team di NN Investment Partners, un centro di eccellenza negli investimenti sostenibili, e insieme ci concentreremo sulla fornitura di valore a lungo termine ai nostri clienti e azionisti".