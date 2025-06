Goldman Sachs rimane bullish sull'oro. Rally platino e argento privi di supporto fondamentale

Goldman Sachs

(Teleborsa) - A fronte dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente, i prezzi dell'oro si sono avvicinati ai massimi storici all'inizio di questa settimana, ma - nonostante l'aumento della domanda di beni rifugio - gli, data l'incertezza macroeconomica. Lo fa notarein una nota sul tema, suggerendo che questa esitazione deriva probabilmente dallaL', in cerca di opportunità di recupero, si legge nella ricerca firmata da Lina Thomas, Commodities Strategist, e Daan Struyven, Co-Head of Global Commodities Research. Secondo gli esperti, i recenti rally di platino e argento sono trainati principalmente dalla domanda speculativa e "privi di un supporto fondamentale".Per quanto riguarda l', un ritorno al rapporto storico oro-argento è improbabile, poiché la domanda di oro da parte delle banche centrali (assente per l'argento) ha strutturalmente aumentato questo rapporto dal 2022. Il mercato dell'argento è "attualmente affollato", con posizioni speculative significativamente superiori a quelle dell'oro, nonostante la loro tipica forte correlazione.Per quanto riguarda il, sebbene l'open interest record e un balzo delle partecipazioni in ETF abbiano spinto i prezzi fuori dalla fascia 800-1150 dollari, Goldman Sachs ritiene che una breakout duraturo sia improbabile nel 2025 a causa della domanda cinese sensibile ai prezzi, della pressione al ribasso sulla domanda di automobili e dell'assenza di previsioni di cali significativi nell'offerta mineraria.Ladopo il congelamento degli asset da parte della banca centrale russa nel 2022 continua a sostenere le prospettive rialziste sull'oro di Goldman Sachs. La banca d'affari prevede che le principali banche centrali asiatiche manterranno un forte accumulo di oro per altri 3-6 anni per raggiungere i loro obiettivi di riserve auree. I dati di un recente sondaggio del World Gold Council confermano questa opinione: il 95% delle banche centrali intervistate (rispetto all'81% nel 2024) prevede un aumento delle riserve auree globali nei prossimi 12 mesi, mentre nessuna prevede una diminuzione. Il 43% prevede di aumentare le proprie riserve auree - il livello più alto dal 2018 e in aumento rispetto al 29% del 2024 - mentre nessuna prevede una riduzione.Goldman Sachs conferma la previsione che gli acquisti strutturalmente forti da parte delle banche centrali e l'aumento delle partecipazioni in ETF dovuto ai tagli della Fed faranno salire il prezzo dell'oro ae a 4.000 dollari entro la metà del 2026.