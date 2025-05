EOG Resources acquista Encino Acquisition Partners per 5,6 miliardi di dollari

EOG Resources

(Teleborsa) -, una delle maggiori società di esplorazione e produzione di greggio e gas naturale negli Stati Uniti, ha siglato un accordo definitivo con Canada Pension Plan Investment Board (CPP) ed Encino Energy, in base al quale, comprensivi del debito netto. EOG prevede attualmente di finanziare l'acquisizione con 3,5 miliardi di dollari di debito e 2,1 miliardi di dollari di liquidità disponibile."Questa acquisizione unisce, creando un terzo asset fondamentale per EOG, accanto ai nostri asset nel Bacino del Delaware e a Eagle Ford - ha dichiarato Ezra Yacob, CEO di EOG - La superficie di Encino migliora la qualità e la profondità della nostra posizione a Utica, espandendo il portafoglio multi-bacino di EOG a oltre 12 miliardi di barili di petrolio equivalente netto".La produzione pro forma dopo l'acquisizione ammonta a, creando un produttore leader nel giacimento di scisto di Utica. L'acquisizione aumenta su base annualizzata l'EBITDA 2025 di EOG del 10% e il flusso di cassa operativo e il free cash flow del 9%. EOG prevede di generare sinergie per oltre 150 milioni di dollari nel primo anno, grazie a minori costi di capitale, operativi e di finanziamento del debito.