Assaereo reclama più sostegno dal Pnrr

(Teleborsa) -, l'associazione degli operatori aerei italiani che raggruppa, ha diffuso una nota in cui il presidentedichiara di "accogliere con estremo favore la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri del DEF, che prevede un ulteriore stanziamento di 5 miliardi per sostenere la ripresa ed alleviare l'impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane" ma auspica che all'interno dei provvedimenti del DEF "sia riconosciuto uno spazio adeguato al settore del trasporto aereo, quasi totalmente escluso dalle iniziative previste dal Pnrr".Leindicano un ritorno ai livelli di traffico del 2019 solo nel 2023 per il settore domestico e nel 2024 per quello internazionale mentre per il settore intercontinentale se ne parlerà dopo il 2025. Assaereo richiama, inoltre, lo studio IATA che nel 2019 attribuiva all'industria del trasporto aereo italiano un valore pari al 2,7% del Pil nazionale, con 714mila posti di lavoro. Nei prossimi 15 anni IATA precede una crescita del 32% che corrisponderebbe a sostenere il Pil italiano con ulteriori 67 miliardi di dollari e la creazione di nuovi 130mila posti di lavoro.