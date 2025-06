PNRR, Palazzo Chigi: trasmessa a Commissione Ue richiesta di pagamento dell'ottava rata

(Teleborsa) - È stata trasmessa oggi alla Commissione europea laper un importo pari a 12,8 miliardi di euro. La richiesta – fa sapere Palazzo Chigi in una nota – è stata presentata a seguito dei lavori della Cabina di regia del 24 giugno scorso per la verifica del conseguimento dei 40 obiettivi, distinti in 28 target e 12 milestone, tra i quali figurano riforme e investimenti strategici per la crescita economica e sociale dell'Italia. Con la richiesta di pagamento dell'ottava rata, l'Italia consolida il primato europeo nell'attuazione del PNRR, che nei prossimi mesi consentirà di superare quotacirca il 79% della dotazione finanziaria complessiva del Piano.Tra glilacon innovativi sistemi informativi per contrastare la criminalità economica, l'erogazione in ambito scolastico dii, l'attivazione in più di 8mila scuole die orientare gli studenti verso le competenze STEM, l'attuazione diattraverso il sostegno a circa 2mila piccole e medie imprese, oltre allaInoltre,sono state dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), è stato realizzato un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per identificare i, sono stati eseguiti interventi per lae per l'osservazione delle coste, è stato programmato l'in campo universitario sono stati, assunti circa 2.300 nuovi ricercatori, assegnate oltre 550 borse di ricerca e finanziati programmi e progetti di ricerca su malattie rare e altamente invalidanti.A questi investimenti si aggiungono anche importanti, tra cui quella per la riduzione dei ritardi di pagamento delle Amministrazioni centrali e locali, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e quella per l'avvio della semplificazione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese.In linea con quanto accaduto con le precedenti richieste di pagamento, il versamento dell'ottava rata avverrà a seguito dell'iter di valutazione previsto dalle procedure europee, finalizzato a verificare il conseguimento delle milestone e dei target previsti.