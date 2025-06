PNRR: a Palazzo Chigi la Cabina di regia per la verifica degli obiettivi dell'ottava rata

(Teleborsa) - Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la, convocata e presieduta dalalla presenza dei ministri e dei sottosegretari responsabili, oltre che dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la verifica dello stato di avanzamento dei 40 obiettivi connessi alla richiesta di pagamento dell'per un importo pari aLa, al termine di una puntuale verifica, ha preso atto dello stato di attuazione delle 12 milestone e dei 28 target previsti nell'ottava rata, tra i quali figurano riforme e investimenti strategici per la crescita della Nazione che coinvolgono tredici Amministrazioni titolari.la digitalizzazione della Guardia di Finanza, con innovativi sistemi informativi per contrastare la criminalità economica, l'erogazione in ambito scolastico di oltre mille corsi linguistici e metodologici ai docenti, l'attivazione in più di 8mila scuole di progetti per aggiornare l'offerta scolastica e orientare gli studenti verso le competenze STEM, la realizzazione, in ambito culturale, di progetti di valorizzazione culturale e turistica attraverso il sostegno a circa 2mila piccole e medie imprese, oltre alla riqualificazione di circa 50 parchi e giardini storici.Inoltre, con l'ottava rata, è stata verificata l'attuazione delle misure connesse allaa 1.400 km di infrastrutture ferroviarie, alla copertura di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per identificare i rischi idrogeologici sul 90% della superficie delle regioni meridionali, agli interventi per la tutela degli habitat marini e per l'osservazione delle coste, all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica, al finanziamento in campo universitario di 5.000 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), all'assunzione di circa 2.300 nuovi ricercatori, all'assegnazione di oltre 550 borse di ricerca e all'erogazione di finanziamenti di progetti di ricerca su malattie rare e altamente invalidanti.Di particolare rilevanza, tra le riforme strategiche conseguite, ladelle Amministrazioni centrali e locali, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.