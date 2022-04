Piaggio avvia programma di acquisto azioni proprie

Piaggio

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del, riunitosi al termine dell’Assemblea dell'11 aprile 2022, facendo seguito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dalla medesima Assemblea degli Azionisti di Piaggio, ha comunicato di aver approvato l’, che rappresenta un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, tra cui la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento.Le operazioni di acquisto di azioni connesse all’attuazione del programma avverranno con le modalità e nei limiti previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata e precisamente:- l’acquisto potrà riguardare un massimo di 16.600.000 azioni ordinarie Piaggio prive di valore nominale espresso, per un controvalore massimo stabilito in 41.331.787 euro;- l’acquisto di azioni proprie dovrà avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione;- gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati sul mercato regolamentato con modalità idonee ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società e secondo quanto consentito dalla vigente normativa, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Piaggio nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto; per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle azioni Piaggio negoziato nel mercato regolamentato in cui viene effettuato l’acquisto;- il programma di acquisto potrà essere realizzato, anche in più tranches, entro il 10 ottobre 2023.Il Gruppo ha precisato che, all'11 aprile detiene 1.182.448 azioni proprie in portafoglio.Intanto, a Piazza Affari, scivola, che si posiziona a 2,42 euro con una discesa dell'1,22%.