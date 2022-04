Gas, Bellanova: scontiamo ritardi e cultura del no

(Teleborsa) - "Sul conflitto russo-ucraino l'Italia ha fatto una scelta di campo ben chiara. Noi siamo dalla parte di chi ha subito l'aggressione. E stando da questa parte, dobbiamo lavorare affinchè le diplomazie mettano in essere tutte le condizioni per determinare la pace". Lo ha detto la viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibilicopresidente di Italia Viva, stamane ai microfoni di Tgcom 24."Sul- ha poi aggiunto la viceministra - noi italianiche si è opposta a tutto. Ricordo a come si sia cercato di ostacolare in tutti i modi, in tempi non troppo lontani, il completamento del gasdotto TAP, che si è confermato strategico".