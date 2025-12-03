Milano 12:08
43.595 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:08
9.682 -0,21%
Francoforte 12:08
23.732 +0,09%

Natural Gas (Amsterdam) a 27,94 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,94 euro/MWH alle 11:30.
