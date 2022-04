Blackstone, balzo dell'utile nel primo trimestre 2022

Blackstone

(Teleborsa) -, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, ha registrato(che rappresentano la liquidità utilizzata per pagare i dividendi agli azionisti) pari a 1,9 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, in aumento del 63% rispetto allo stesso periodo del 2021. Ciò ha portato l'utile distribuibilea quota 1,55 dollari, rispetto agli 1,06 dollari per azione attesi del mercato, secondo dati Refinitiv. Isono stati di 5,13 miliardi di dollari, contro i 5,30 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, mentre glisono saliti a 915,5 miliardi di dollari, in aumento del 41% anno su anno."Il primo trimestre ha rappresentato uno dei migliori nei 36 anni di storia di Blackstone, nonostante un contesto di mercato estremamente difficile - ha commentato il- Le nostre strategie di punta hanno prodotto una sovraperformance significativa per gli investitori, mentre la nostra potente espansione della piattaforma è proseguita con. Ciò si è tradotto ancora una volta in risultati finanziari eccezionali per i nostri azionisti".