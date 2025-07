Warehouse REIT raccomanda agli azionisti di aderire all'offerta migliorata di Blackstone

Warehouse REIT

(Teleborsa) - Gli amministratori indipendenti di, società immobiliare quotata sulla Borsa di Londra, hanno ritirato la loro raccomandazione agli azionisti di votare a favore dell'offerta della rivalee hannodi, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate.Ai sensi dell'offerta Blackstone aumentata, gli azionisti di Warehouse REIT avranno diritto a ricevere. Inoltre, gli azionisti di Warehouse REIT avranno diritto a ricevere e trattenere ildi luglio di Warehouse.Il valore totale della transazione dell'offerta Blackstone aumentata è pertanto pari a 115,0 pence per azione Warehouse, con un, sulla base del prezzo di chiusura delle azioni BBOX del 9 luglio 2025, pari a 143,2 pence per azione Tritax Big Box.Gli amministratori indipendenti di Warehouse, che sono stati consigliati da Peel Hunt e Jefferies in merito ai termini finanziari dell'acquisizione, ritengono all'unanimità che idell'offerta Blackstone aumentata siano "".