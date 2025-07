L&G, partnership strategica con Blackstone per accelerare sul credito privato

Legal & General

(Teleborsa) -(L&G) ehanno siglato una, per rafforzare il vantaggio competitivo di L&G nel settore delle annuities (rendite vitalizie) e la sua proposta di gestione patrimoniale in aree geografiche e canali chiave. L&G è uno dei principali gruppi di servizi finanziari del Regno Unito, con 1,1 trilioni di sterline di asset in gestione al 2024.Il business delle rendite di L&G sfrutterà la piattaforma di origination del credito privato di Blackstone per. L&G investirà fino al 10% dei nuovi flussi di business previsti nel settore delle rendite. Ciò si aggiungerà ai 237 miliardi di dollari di asset assicurativi di terze parti che Blackstone gestisce attraverso il credito privato investment grade, il credito liquido e altre strategie.Inoltre, la divisione di gestione patrimoniale di L&G svilupperàche combinano la piattaforma leader di credito privato di Blackstone con le migliori competenze di L&G nel settore del reddito fisso attivo. Ciò accelererà le ambizioni di L&G di espandersi in canali globali di investimento patrimoniale e wholesale altamente interessanti.