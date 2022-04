Gas, ok dell'Ue a price cap per Spagna e Portogallo: prezzo massimo fissato a 40 euro per MW/ora

(Teleborsa) - L'Unione europea ha dato il suo ok alla proposta diper abbassare il costo delledell'elettricità fissando un tetto al prezzo delnella. L'annuncio è arrivato dai ministri dell'Ambiente dei due Paesi,, in una conferenza stampa a Bruxelles dopo un incontro con la vicepresidente della Commissione Ue,. In particolare, l'accordo politico prevede un prezzo massimo di 40 euro a megawattora, con una media di 50 euro nel periodo diapplicazione del provvedimento che sarà di un anno.Sono state settimane di "comunicazione intensa e costruttiva e di lavoro complicato e duro" hanno sottolineato i ministri, spiegando che i dettagli tecnici per la finalizzazione dell'accordo sono ora in mano ai servizi dell'esecutivo Ue. La richiesta delè stata avanzata da Spagna e Portogallo in funzione delledel loro. "Le scarse interconnessioni e l'elevata presenza dihanno reso necessario questo accordo", ha aggiunto la ministra spagnola, evidenziando che l'intesa è volta a "rafforzare la tutela dei consumatori che hanno un livello più elevato di esposizione all'evoluzione del mercato elettrico all'ingrosso, dissociando il prezzo del gas naturale dalla formazione dei prezzi"."La Commissione europea ha chiesto di essere flessibili con le interconnessioni energetiche con la, ma si è impegnata a essere più attiva nel portare avanti gli obiettivi di" della penisola con l'intera Ue, ha sottolineato Ribera, auspicando che sia ora avviato un dibattito su come ripensare l'intero mercato elettrico europeo.Nel frattempo il portavoce della Gazprom,, ha fatto sapere che la richiesta di gas russo da parte dei consumatori europei è scesa oggi a 56 milioni di metri cubi – ieri era stata di 68,4 milioni di metri cubi –, aggiungendo il transito di gas verso l'Europa attraverso l'Ucraina è in linea con le richieste. La notizia è stata riportata da Bloomberg. All'inizio di marzo è stato registrato il livello più alto a quota 109,6 milioni di metri cubi, secondo quanto segnala invece l'agenzia di stampa russa Tass.