UnipolSai, rinnovato CdA. Cimbri presidente e Laterza AD

UnipolSai

(Teleborsa) -degli azionisti dihad'esercizio al 31 dicembre 2021 e laper complessivi 537 milioni di euro, nella misura di 0,19 euro per ciascuna azione ordinaria avente diritto. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022, con data stacco cedola a partire dal 23 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) 24 maggio 2022. Via libera alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, oltre che all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.I soci hanno provveduto a nominare i componenti dele, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024. Sulla base dell'unica lista presentata dal socio di maggioranza Unipol, sono stati eletti 15 consiglieri: Bernabò Bocca; Stefano Caselli; Mara Anna Rita Caverni; Fabio Cerchiai; Carlo Cimbri; Giusella Dolores Finocchiaro; Matteo Laterza; Rossella Locatelli; Jean Francois Mossino; Maria Paola Merloni; Milo Pacchioni; Paolo Peveraro; Daniela Preite; Elisabetta Righini; Antonio Rizzi.L'assemblea ha provveduto a nominarepresidente. Il nuovo CdA ha quindi nominatovice presidente eamministratore delegato. Luca Zaccherini è il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.