Azimut, in CdA aumentano indipendenti e donne

Azimut

(Teleborsa) -degli azionisti di, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, hadi esercizio al 31 dicembre 2021, inclusa la distribuzione di unordinario totale di 1,30 euro per azione al lordo delle ritenute di legge (pari ad un dividend yield del 6,5% ai prezzi attuali), con pagamento interamente per cassa il 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022.I soci hanno espresso parere favorevole sul numero dei membri delnonché sulla durata in carica del CdA, confermando Pietro Giuliani come presidente. Hanno inoltre approvato l'unica lista di candidati per la nomina del CdA presentata dall'azionista Timone Fiduciaria, che si riferisce a complessivi 16 componenti di cui 14 componenti per la durata di 3 esercizi e 2 componenti per la durata di 1 esercizio. La governance è stata migliorata con(da 4 a 8) e dinel CdA (da 4 a 7)."L'assemblea odierna ha votato una lista composta di 16 consiglieri, confermando la fiducia ai 5 amministratori delegati econ 8 amministratori indipendenti che affiancheranno gli altri 3 non esecutivi, in linea con le best practices internazionali di corporate governance e di inclusione di genere - ha commentato Pietro Giuliani - Gli obiettivi del nuovo consiglio di amministrazione saranno di, in particolare negli emerging markets, di(economia reale) e nel corporate e di rafforzare le competenze nel fintech e in tutto quanto correlato alla blockchain (token, criptovalute), trasformando quella che potrebbe essere percepita come una potenziale minaccia in un'opportunità da utilizzare a vantaggio dei nostri clienti con soddisfazione per i nostri azionisti".Il neo-eletto CdA, per continuare a seguire la crescita e i nuovi progetti del gruppo, ha definito la seguente governance societaria con la nomina di cinque amministratore delegati:oltre a continuare ad essere il vertice dell'interlocuzione con gli azionisti avrà ampie deleghe per tutta l'attività corporate nonché dello sviluppo delle attività di investment banking a livello globale;avrà ampie deleghe sulla distribuzione dei due maggiori mercati esteri, ovvero Stati Uniti e Australia;avrà ampie deleghe sulla distribuzione in Italia oltre ché sviluppare l'attività di Azimut Libera Impresa;avrà ampie deleghe a livello globale sulle società prodotto e sulla parte estera non seguita da Massimo Guiati. Inoltre, seguirà lo sviluppo del fintech e tutti i progetti legati alla blockchain;oltre alle deleghe caratteristiche del Global CFO avrà ampie deleghe su tutta la struttura organizzativa e gestionale.