Jakala, finanziamento di 15 milioni di euro da Azimut e Cherry Bank

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppo, attraverso il proprio fondo di private credit Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 che ha agito in qualità di coordinator e mandated lead arranger, e Cherry Bank, nel ruolo di arranger, hanno completato un'operazione di, azienda italiana leader in Europa nel settore del marketing e della consulenza.L'operazione è stata originata da Azimut Direct, la divisione del Gruppo Azimut attiva nel Corporate & Investment Banking, in sinergia con ladel Gruppo Azimut in Italia. Cherry Bank, attraverso il team di Finanza Strutturata dell'Area Corporate & Investment Banking costituito a inizio anno, ha completato la sua seconda operazione."La stretta relazione professionale e fiduciaria che i consulenti finanziari del Gruppo Azimut intrattengono con le imprese sul territorio ci consente di originare importanti opportunità di impiego per i nostri fondi, come nel caso di Jakala", dichiara"Questa operazione rappresenta un'ulteriore testimonianza della nostra capacità di accompagnare le imprese nei loro progetti di sviluppo attraverso soluzioni di finanziamento su misura e partnership solide - commenta- Con il recente rafforzamento della divisione Corporate & Investment Banking, Cherry Bank intende consolidare la propria presenza nel segmento della finanza strutturata, offrendo un supporto concreto alla crescita sostenibile dei nostri clienti".