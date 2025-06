Azimut, partnership con Clearstream per soluzione digitale fondi di private market

Azimut

(Teleborsa) -, e, asset manager globale e indipendente specializzato nei mercati pubblici e privati e nel wealth management, hanno avviato una partnership per sviluppare una nuova soluzione digitale dedicata ai fondi di private market. La collaborazione, spiega una nota, affronta le principali sfide del settore, puntando a migliorare la trasparenza, incrementare l’efficienza operativa e ampliare l’accesso al mercato per raggiungere nuovi investitori. La nuova soluzione digitale rappresenta un’estensione della piattaforma di elaborazione automatizzata dei fondi di Clearstream, Vestima.Questa partnership sfrutta le competenze di Clearstream nell’elaborazione dei fondi alternativi e le sue capacità digitali grazie alla piattaforma basata su tecnologia DLT, FundsDLT. Combinando l’esperienza e la presenza di Azimut nei mercati privati, la collaborazione offre una soluzione digitale su misura per le esigenze del mercato.Grazie all'applicazione della tecnologia, il nuovo servizio garantisce maggiore trasparenza attraverso una reportistica dettagliata e regolare oltre a un servizio avanzato di asset servicing. Inoltre, introduce un nuovo modello di account che consente di gestire più portafogli di investitori all’interno di un unico conto di custodia presso Clearstream. La soluzione permette ad Azimut di accedere a informazioni dettagliate e anonime sui portafogli dei singoli investitori.Attualmente in fase pilota da parte di Azimut e Clearstream, la soluzione digitale semplifica la distribuzione e l’execution dei prodotti di private market attraverso l’automazione dei processi, la riduzione dei costi e l’accesso a un ampio repository di fondi. Inoltre, facilita la distribuzione di prodotti di private market a una base di investitori più diversificata, inclusi i canali di distribuzione del wealth management., ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Azimut in questa iniziativa. La partnership riflette il nostro impegno nell’innovazione e nella fornitura di soluzioni avanzate per il settore dei private market. Combinando l’esperienza di Azimut e la nostra solida tecnologia, puntiamo a stabilire nuovi standard, mantenendo al contempo massimi livelli di sicurezza, conformità e fiducia degli investitori”., ha commentato: "Stiamo trasformando gli investimenti nei mercati privati grazie alla tecnologia, ampliando le opportunità per gli investitori privati. La partnership con Clearstream rappresenta un ulteriore passo avanti nell’affrontare le sfide storiche dei private market. Questa soluzione innovativa fornirà un accesso più ampio alle strategie alternative, insieme a un’opzione di liquidità che consentirà agli investitori di sbloccare il premio di illiquidità incorporato nei portafogli di asset privati. In qualità di pionieri in questo settore, abbiamo già tokenizzato portafogli di prestiti corporate, investimenti in private equity e quote di fondi, dimostrando il nostro impegno verso l’innovazione e il miglioramento delle opportunità di investimento".