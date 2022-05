Ucraina, esplosioni a Leopoli e Kiev. Russia boicotta vertice ONU-UE

Lockheed Martin

(Teleborsa) - "e gli Stati Uniti stanno guidando il sostegno agli ucraini per difendere il loro Paese". Così il presidente americano, in un discorso presso la fabbrica di missili della, aggiungendo che- i missili prodotti dall'azienda americana -Frattanto, launa riunione del Consiglio di sicurezza dellecon il Comitato politico e di sicurezza dell’(Psc), a casa dello stallo dei negoziati di pace per l'Ucraina. Proprio a questo proposito, il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca "è ancora pronta al dialogo" mentre Kiev "non è pronta per negoziati seri".Il presidente ucrainoha detto chedopo l'evacuazione dall’acciaieria Azovstal a Mariupol. "Finalmente abbiamo il primo risultato della nostra operazione di, che stiamo organizzando da molto tempo", ha affermato il leader ucraino, che accusa "le truppe russe non stanno rispettando gli accordi di cessate il fuoco, continuando con massicci attacchi all’Azovstal, ma credo che ci sia la possibilità di salvare il resto del nostro popolo".Sul fronte di guerra,nell'Ucraina centrale e occidentale sono state investite ieri sera dai, ma non sono stati segnalate vittime o feriti tra il personale delle ferrovie e tra i passeggeri anche se i danni "sono gravi", secondo quanto riferito dal responsabile delle ferrovie. Sono state avvertite anche, oltre a Dnipro e Vinnytsia. A Leopoli danneggiate due sottostazioni elettriche che hanno lasciato parte della città al buio.