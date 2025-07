Ucraina, telefonata fra Putin e Trump: si cerca soluzione negoziata

(Teleborsa) - Giro di telefonate fra iled i leader russoed ucrainoper risolvere la questione del conflitto in Ucraina.Il presidente russoha avuto una. "Oggi parlerò con il presidente americano e sicuramente gli suggerirò di utilizzare questo materiale per promuoverlo sul mercato americano", aveva annunciato Putin, stando a quanto anticipato dall'agenzia stampa russa Tass.La, prevista per le ore 16 (in Italia),,. Nel corso della conversazione telefonica il leader russo ha detto a Trump di voler continuare a cercare unain Ucraina ed ha ribadito che la Russia non abbandonerà i suoi sforzi perFrattanto, secondo il Financial Times,sarà la volta del presidente ucraino, chedi alcune importanti. "Contiamo sul continuo sostegno degli Usa, perché ha certi mezzi che l'Europa non ha, come i missili Patriot", ha sottolineato Zelensky.Per la Presidente della UE,, la decisione degli USA di bloccare gli aiuti militari a Kiev "è un chiaro segnale che occorre aumentare gli sforzi di sostegno all'Ucraina, non solo a livello Ue ma a livello europeo"."Se gli Usa hanno deciso così, sarà un serio ostacolo per l'Ue e la Nato. Noi speriamo che la partnership con Kiev continui", ha ribadito la premier danese, a capo della presidenza di turno dell'UE, ricordando che "l'Ucraina appartiene all'Unione europea" e quindi "la Presidenza danese farà tutto il possibile per aiutare l'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'UE".