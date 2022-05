Eventi e scadenze del 6 maggio 2022

Ambromobiliare

Banca MPS

Credem

DiaSorin

H-Farm

Intesa Sanpaolo

Nusco

NVP

Seri Industrial

(Teleborsa) -Indonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festivitàBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Ita-coin; €-coinAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Palermo, Aula bunker per la sessione finale della Conferenza europea dei Procuratori, in occasione della commemorazione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo BorsellinoTesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call alle ore 9.00 per la Presentazione dei Risultati del Primo Trimestre 2022. Speaker: Luigi Lovaglio, AD e Direttore Generale- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2022- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati del primo trimestre 2022 alle ore 17.30- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio