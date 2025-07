Barclays rivede target price sulle banche italiane. Nei conti divergenze su trend NII

Barclays

(Teleborsa) -alla vigilia della stagione delle trimestrali, ritenendo che i risultati del secondo trimestre segneranno una(NII), con le banche con portafogli replicanti più ampi che registrano risultati migliori.Gli analisti continuano a vederedelle azioni. Ritengono che i fondamentali siano solidi, sebbene la crescita dell'utile per azione (EPS) in Italia sia in media inferiore rispetto ad altri paesi europei a causa della sensibilità ai tassi. Tuttavia, soprattutto per i titoli con rating Overweight, ritengono che il rendimento da dividendi e la valutazione rimangano interessanti: le banche italiane sotto copertura sono ora scambiate a 8,8x26 PE con un rendimento da dividendi 2025 del 7,8%.L'per i risultati del secondo trimestre è, ma anche in una prospettiva a 12 mesi rimane il titolo preferito in Italia. Viene apprezzata anche Banco BPM perché viene ritenuta una valutazione interessante, anche su base stand-alone rispetto alla redditività attesa.Il target price suviene incrementato a 11,10 euro per azione (da 11 euro, con Overweight confermato), quello sua 7,80 euro per azione (da 7,70 euro, con Equalweight confermato), quello suviene abbassato a 12,40 euro per azione (da 12,50 euro, con Equalweight confermato), quello suviene alzato a 5,60 euro per azione (da 5,50 euro, con Overweight confermato), quello sua 18,50 euro per azione (da 18,40 euro, con Equalweight confermato) e infine quello sua 63,90 euro per azione (da 62,50 euro, con Overweight confermato).