Triboo avvia programma di acquisto e vendita azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato diin una o più` tranche, per un numerodiordinarie, pari al 2% del capitale, cui sarà destinato unpari aIn particolare, il Programma di acquisto è destinato a consentire alla Società di conservare per successivi utilizzi, dando mandato al Consiglio di Amministrazione al fine di deliberare in merito alla disposizione delle stesse azioni proprie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell’ambito di operazioni straordinarie, incluse operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale (ivi inclusa destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant) nonché nell'ambito di operazioni di scambio o cessione di pacchetti azionari o per la conclusione di alleanze commerciali o strategiche e, in generale, per impieghi ritenuti di interesse finanziario o gestionale per la Società.Gli acquisti saranno effettuati con le finalità e nei limiti previsti dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022.Triboo ha inoltre specificato che si avvarrà di un intermediario per l’esecuzione del Programma e che tale Programma inizierà a decorrere dal conferimento del mandato all’intermediario e sino al 29 ottobre 2023, corrispondente al termine dei diciotto mesi successivi all’assemblea del 29 aprile 2022 che ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie.La Società attualmente detiene 448.904 azioni proprie, pari all’1,562% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, ribasso per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,15% sui valori precedenti.