SdR, Lombardo (Plenisfer): serve libertà di asset allocation per coprirsi da inflazione

(Teleborsa) - "Abbiamo avuto per 30 anni un calo dei tassi e dell'inflazione, e questo è stato molto favorevole per le asset class principali, sia per reddito fisso che per le azioni. Purtroppo oggi una asset allocation basata solo su queste due asset class non basta più. L'abbiamo visto quest'anno, con volatilità non solo sulle azioni, ma anche sul reddito fisso. Quindi, ovvero pensare a inserire nel portafoglio anche asset reali che difendono dall'inflazione, ma anche nella selezione dei titoli, e quindi andare a prendere le opportunità dove ci sono veramente e non semplicemente perché è un titolo quotato in un indice". Lo ha detto a Teleborsa- Co Founder, Chief Executive Officer & Co CIO di- a margine del Salone del Risparmio (SdR), in corso in queste giornate a Milano."Noi abbiamo avuto 30 anni di disinflazione e quindi quello odierno è uno scenario che molti investitori non hanno mai visto - ha aggiunto - Quindi dobbiamo sicuramente, senza necessariamente passare al paragone con gli anni '70, pensare che siamo in una situazione totalmente diversa e che richiede un approccio diverso e un esigenza diversa:".Secondo Lombardo, che in passato è stato anche presidente di Assogestioni, "sull'obbligazionario il problema è che, nonostante l'aumento dei tassi. Quindi il vero problema è quando sarà conveniente ritornare sull'obbligazionario. Io ho la sensazione che le banche centrali cercheranno sicuramente di battere l'inflazione, ma difficilmente riusciranno a far tornare i tassi reali in campo positivo. Quindi".A proposito della manifestazione di quest'anno, ha detto che "perché c'è un sacco di gente e veramente si respira un'aria un po' precedente alla pandemia. Il ruolo dell'industria in Italia è importantissimo: abbiamo. Adesso ci sono nuovi temi come la sostenibilità e come l'inflazione. Io credo che sia un'industria molto matura e che non ha nulla da invidiare ai gestori di altri paesi"."Siamo partiti da due anni, siamo andati molto bene, ma la cosa importante è che riusciamo ad avere unche sono complicati da navigare", ha detto a proposito di Plenisfer Investments, boutique della piattaforma di Generali Investments. "Ovviamente due anni sono solo l'inizio di una storia speriamo lunga, però ci danno già molta fiducia per il futuro e quindi", ha aggiunto.