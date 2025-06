Eurizon entra nel mondo degli ETF con nuova gamma YourIndex Sicav

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -SGR del, presenta la, che nasce dalla lunga esperienza acquisita nella gestione di fondi semi passivi a limited-tracking-error (LTE), lanciati nel 2008. La gamma è istituita e gestita dalla controllatalussemburghese Eurizon Capital SA.Grazie al team di gestione dedicato, è stata sviluppata una(UCITS-ETF)(retail e istituzionali), per rispondere alle esigenze di asset allocation strategiche degli investitori e alla necessità di usufruire di opzioni più tattiche.La nuova proposta prevededi prodotti, con, che spaziano tra le principali asset class. Dallo scorso 23 maggio sono disponibili 10 fondi azionari le cui classi ETF sono andate sul mercato a partire dal 18 giugno. Dal 6 di giugno è iniziata la fase di lancio progressivo dei fondi obbligazionari.YourIndex Sicav. La combinazione di modelli quantitativi e valutazioni discrezionali aggiunge valore rispetto al benchmark di riferimento. La nuova gamma, come il resto dell’offerta di Eurizon, tiene conto di fattori ambientali, sociali e di governance nella selezione degli strumenti finanziari."Da sempre la strategia di Eurizon è caratterizzata da una forte attenzione all’innovazione di prodotto in risposta alle esigenze dei nostri clienti, per questo abbiamo creato una gamma di ETF e fondi passivi che offrono flessibilità nell’accesso a mercati specifici, con vantaggi in termini di costi", spiega Massimo, Vicedirettore Generale, Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon, aggiungendo "questi strumenti si inseriscono all’interno dell’offerta di Eurizon come importante supporto per la diversificazione di portafoglio, non in sostituzione ai fondi tradizionali, ma in un’ottica di complementarità tra gestione attiva e passiva. Per noi rappresentano soluzioni ottimali come componenti delle gestioni patrimoniali, unit linked e fondi di fondi dove la gestione attiva dell’asset allocation rappresenta la componente principale di creazione di valore per i nostri clienti".