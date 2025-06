State Street Global Advisors diventa State Street Investment Management

State Street

(Teleborsa) - State Street Global Advisors, la divisione di asset management del colosso statunitense, ha annunciato il suo. Il rebranding "sottolinea l'attenzione della società verso la crescita e il dialogo attivo con clienti e partner, nonché il suo impegno nell'innovazione di prodotto, con l'obiettivo di generare risultati migliori per gli investitori di tutto il mondo e per i loro clienti", si legge in una nota."Il nostro nuovo brand sottolinea la nostra, offrendo soluzioni su misura e dando priorità alle partnership", ha dichiarato Yie-Hsin Hung, CEO di State Street Investment Management.Fondata nel 1978 e con sede a Boston, State Street Investment Management è il, gestisce circa 4,67 trilioni di dollari di asset e serve una vasta gamma di clienti, da investitori istituzionali e individuali a società assicurative e consulenti finanziari."Gli aggiornamenti al nostro brand rafforzano la nostra proposta di valore,e migliorano l'esperienza dei nostri clienti in State Street", ha detto John Brockelman, Chief Marketing Officer di State Street Investment Management.