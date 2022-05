SOL, balzo delle vendite in Q1 2022 trainato da divisione gas tecnici

SOL

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha registratopari a 322,3 milioni di euro nel, in progresso del 21,1% rispetto al primo trimestre 2021 (+18,9% a pari perimetro). Il risultato è stato ottenuto grazie all'andamento delle vendite all', pari a 184,7 milioni di euro (+21,3%), e a quelle realizzate in, pari a 137,6 milioni di euro (+20,9%).La, che "ha dovuto attuare una energica azione sui prezzi in conseguenza dell'elevatissimo incremento del costo dell'energia elettrica e del gas naturale", ha realizzato vendite per 178,7 milioni di euro (+35,3%). Laa Domicilio ha registrato vendite per 143,6 milioni di euro (+7,1%)."Compatibilmente con l'evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina, con l'andamento dei costi energetici e dell'inflazione - ha commentato il- Il gruppo SOL continuerà, anche nel corso del 2022, a perseguire l'obiettivo del costante sviluppo attraverso gli investimenti produttivi e distributivi, ae a sviluppare costantemente progetti innovativi e di diversificazione, con l'obiettivo di realizzare comunque una crescita delle vendite e di mantenere la redditività sui livelli storici del gruppo".