Consob: emissioni bond in tempi più brevi, l'autorizzazione non passa più dalla Commissione

(Teleborsa) - Tempi più brevi per il via libera della Consob alla pubblicazione dei prospetti informativi delle. A partire da domani, sabato 19 luglio, ilche dei relativi supplementi passa di regola dalla Commissione, organo decisionale di vertice della Consob, al capo dellaL'innovazione è volta a favorire l'accesso delle imprese al mercato dei capitali,delle emissioni di bond societari e rendendo quindi più facile per le aziende cogliere il momento più favorevole per il collocamento dei titoli sul mercato.A monte di questa novità c'è una, ad esito della quale la Consob ha introdotto il nuovo articolo 8-bis del Regolamento Emittenti, che per l'appunto attribuisce il potere di approvazione dei prospetti di titoli diversi dai titoli di capitale al Responsabile di Divisione competente per materia, il quale può delegare anche in via generale il Vice Responsabile di Divisione. La competenza ad approvare tale tipologia di prospetti rimane attribuita alla Commissione in determinati casi.L'iniziativa fadalla Consob nel perseguimento degli obiettivi fissati dal Libro Verde del Ministero dell'Economia e delle Finanze del marzo 2022, con particolare focus sul procedimento di approvazione dei prospetti e sulla necessità di accelerare i relativi tempi procedimentali, allo scopo di rendere il mercato dei capitali italiano maggiormente attraente.L'attribuzione del potere di approvazione dei prospetti relativi ai titoli diversi dai titoli di capitale al Responsabile di Divisione, in luogo della Commissione, si aggiunge quindi alle novità introdotte nel mese di febbraio 2024 in tema di riduzione dei tempi di scrutinio e dei costi nonché dell'anche per le domande di approvazione e va incontro alle aspettative degli operatori di mercato di una riduzione del tempo intercorrente tra la chiusura dell'istruttoria (cosiddetto "no-further comments") e l'approvazione del prospetto.Anche il certificato di approvazione previsto per il cosiddetto "" sarà adottato per i prospetti relativi ai suddetti titoli dal Responsabile di Divisione.