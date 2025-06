USA, stoccaggi gas ultima settimana +96 BCF

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese glinegli USA.(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 20 giugno 2025 sono risultati in crescita di(billion cubic feet).Il dato si rivela superiore al(+88 BCF). La settimana prima si era registrato un incremento di 95 BCF.Lesi sono dunque portate a 2.898 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 6,3% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.094) e in crescita del 6,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.719 BCF.