Openjobmetis, analisti confermano Buy dopo conti primo trimestre

(Teleborsa) - Gli analisti hanno riaffermato i loro giudizi sul titolo, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, dopo un primo trimestre 2022 solido e in linea con le attese.ha confermato ile il target price a, sottolineando che l'impatto diluitivo di Quanta è stato compensato dal maggior contributo degli altri servizi, che dovrebbe continuare nei prossimi trimestri. "Vediamo che le incertezze del mercato (del lavoro, ndr) e la relativa volatilità stanno persistendo - scrivono gli analisti - Ciò può elevare ulteriormente lepiuttosto che a tempo indeterminato,del gruppo"., che parla di un primo trimestre del 2022 "in linea con le attese", ha confermato ile ridotto il prezzo obiettivo da 13,2 a, prevalentemente per l'aumento dei tassi e per il de-rating settoriale. Il broker evidenzia che, con l'integrazione con Quanta che rappresenta "la principale leva di crescita nel 2022 (sinergie di costo e commerciali)".