MARR, Equita abbassa target price e conferma Buy

Equita

MARR

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-2%) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, confermando la" sul titolo dopo un primo trimestre del 2025 più debole del previsto ma con un fatturato in recupero ad aprile.Gli analisti confermano la stima di fatturato FY ma. L'utile netto sale del 4% per fine-tuning su ammortamenti e oneri finanziari. Incorporano anche un parziale rinvio dei capex 2025-26 al 2027-28."MARR offre(13,5-11,8x PE 2025-26 vs 19x storico), dividend yield oltre il 6%, nessuna esposizione alle tariffe e business poco sensibile al ciclo economico - si legge nella ricerca - Vediamo la stagione estiva come un potenziale catalyst, e accogliamo intanto con favore la sospensione dei capex in attesa di maggiori evidenze sui ritorni attesi".