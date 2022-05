Accordo Cassa Centrale- Assimoco, Fracalossi: "Progetto in cui crediamo molto"

(Teleborsa) - Al via la partnership fra Assimoco ed il Gruppo Cassa Centrale per un'attività diche vedrà impegnate tutte lenella distribuzione di prodotti assicurativi.Presidente Cassa Centrale Banca, ha commentato l'accordo con molto entusiasmo."Oggi firmiamo un accordo molto importante con il Gruppo Assimoco e quindi, la compagnia tedesca che fa parte del gruppoche è socio in Cassa Centrale; un progetto del mondo bancassicurazione al quale noi teniamo e crediamo molto"."E' un accordo di durata quinquennale che vedrà le nostre 70 Bcc distribuire prodotti assicurativi sia nel ramo vita sia nel ramo danni. Per noi è un traguardo molto importante, perché rafforziamo con loro la cooperazione in questo settore che vedrà impegnato tutto il gruppo nei prossimi 5 anni"."Aver trovato l'accordo fra il Gruppo Cassa Centrale Banca ed il mondo cooperativo tedesco, chiaramente con il supporto di Confcooperative, credo che sia un risultato molto importante, che rafforza il mondo della cooperazione in senso generale, non solo in Italia ma anche con rapporti europei. E quindi per noi è un traguardo estremamente importante e significativo".