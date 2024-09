AT&T vende il 70% di DirecTV a TPG per 7,6 miliardi di dollari

AT&T

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha raggiunto un, big statunitense del private equity. In base all'accordo, AT&T venderà la sua intera quota del 70% in una transazione non condizionata soggetta solo alle consuete condizioni di chiusura.Negli ultimi tre anni, AT&T ha ottenuto risultati finanziari coerenti con le sue aspettative che hanno sostenuto la sua decisione di mantenere una quota finanziaria del 70% in DIRECTV. Le distribuzioni di cassa alla chiusura della transazione iniziale con TPG e da allora hanno totalizzato 19 miliardi di dollari e la AT&T prevede di ottenere altridi pagamenti in contanti a seguito di questo accordo per vendere la sua quota rimanente.Questa vendita consente ad AT&T di "continuare a concentrarsi sull'essere la principale azienda di connettività wireless 5G e in fibra in America - si legge in una nota - Questa transazione continua anche a".