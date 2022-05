Ital Communications e Censis lanciano serie podcast "Interpreti del Paese"

(Teleborsa) -che unisce l'agenzia di comunicazioneed il, in una serie di. I podcast si potranno seguire su Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast.La serie racconterà i, la sua evoluzione e le spinte all’innovazione, presentandosi come un modo per capire da una nuova prospettivaE con il debutto nel digitale si cercherà anche di, sui furti d’identità, passando per truffe con finalità di riscatto e frodi, e cosa ne pensano gli italiani. Tematiche che saranno approfondite danel primo appuntamento dal titolo, dove la voce del giornalista racconta, attraverso il primo Rapporto Censis-DeepCyber sul valore della cybersecurity in Italia, i rischi informatici e la loro potenziale minaccia al sano sviluppo della rivoluzione digitale.“Con i podcast 'Interpreti del Paese', Ital Communications punta con decisione sull’audio digitale", afferma, Founder di Ital Communications, aggiungendo "siamo convinti che questo segmento di mercato offra grandi opportunità per veicolare informazioni mirate e di approfondimento".