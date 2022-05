Grab, ordini in aumento e perdita ridotta in primo trimestre 2022

Grab

(Teleborsa) -, il più grande servizio di trasporto (con un servizio simile a Uber) e consegna di cibo nel sud-est asiatico, ha chiuso ilcon undi 4,8 miliardi di dollari, in crescita del 32% anno su anno. Il GMV è una metrica operativa che rappresenta la somma del valore totale in dollari delle transazioni dei servizi di Grab, comprese eventuali tasse, mance, pedaggi e commissioni applicabili. Lesono state pari a 228 milioni di dollari, in crescita del 6% su base annua. Laper il trimestre è stata di 435 milioni di dollari, in miglioramento del 35% anno su anno, principalmente a causa dell'eliminazione degli interessi passivi non monetari delle azioni privilegiate convertibili di Grab convertite in azioni ordinarie nel dicembre 2021 e che non saranno più sostenute andando avanti."I risultati del primo trimestre sono una testimonianza della resilienza dell'economia del sud-est asiatico, mentre superiamo le peggiori restrizioni della pandemia - ha affermato Anthony Tan, Group Chief Executive Officer e co-fondatore di Grab - Siamoman mano che più paesi si orientano verso la"."Nel trimestre, abbiamo registrato una forte crescita della top-line nelle consegne poiché abbiamoper offrire agli utenti più motivi per scegliere Grab - ha aggiunto - Anche il nostro business della mobilità è rimbalzato e prevediamo che si riprenderà gradualmente man mano che le restrizioni Covid si allentano ulteriormente e la nostra"., Grab prevede che il gross merchandise value per il segmento delle consegne sia compreso tra 2,55 miliardi di dollari e 2,65 miliardi di dollari e tra 950 milioni di dollari e 1 miliardo di dollari per l'unità di mobilità. Il GMV per le due unità è stato rispettivamente di 2,56 miliardi di dollari e 834 milioni di dollari nel primo trimestre.