LU-VE, utile cala a 7,8 milioni di euro nel primo trimestre. Portafoglio ordini +24,6%

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha chiuso ilconpari a 135,3 milioni di euro (-4,6% rispetto a marzo 2024), a fronte della forte crescita del valore del portafoglio ordini (210,4 milioni di euro) con un aumento del +24,6%, rispetto a marzo 2024 e del + 20,8% rispetto a dicembre 2024.Il Margine operativo lordo () del Q1-2025 è stato di 17,9 milioni di euro (13,2% dei ricavi), rispetto a 19,6 milioni (13,8%) del primo trimestre 2024. Ildel periodo è stato pari a 7,8 milioni di euro (5,8% dei ricavi), rispetto a 11 milioni del primo trimestre 2024 (7,8%).A marzo 2025, laera negativa per 104 milioni di euro, con un miglioramento di 33,1 milioni su marzo 2024.Rispetto al 31 dicembre 2024 (97,5 milioni), la posizione finanziaria netta registra un aumento stagionale di 6,5 milioni, dovuto principalmente a 7,4 milioni di investimenti; 0,1 milioni di distribuzioni di dividendi; 16,6 milioni di aumento del capitale circolante operativo; 1,0 milioni di variazioni di altri debiti e crediti, al netto di 1,0 milioni legati al decremento delle altre passività finanziarie (IFRS16) e di 17,6 milioni di flusso positivo della gestione (13% del fatturato rispetto a 12,3% nel Q1-2024)."Nel primo trimestre 2025, registriamo una crescita del portafoglio ordini e una redditività robusta, seppure in presenza di una partenza lenta del fatturato in linea con le aspettative. Il rallentamento è dovuto principalmente ai, la quale ha tuttavia chiuso il periodo con il massimo storico del valore del portafoglio ordini - ha dichiarato l'- Nonostante lo scenario attuale di diffusa incertezza, ci attendiamo un'accelerazione delle vendite nella seconda metà del 2025, grazie all'elevato portafoglio ordini, al rafforzamento della domanda di mercato e all'impatto degli investimenti fatti nei mesi passati. Il nostro impegno di crescita è focalizzato sui miglioramenti operativi, abbinati a un'espansione sostenibile, mantenendo al contempo una solida base finanziaria. Ho grande fiducia nella dedizione, nella flessibilità e nella professionalità delle donne e degli uomini di LU-VE, a cui va ancora una volta il mio ringraziamento per l'impegno e la passione che mettono nel loro lavoro".