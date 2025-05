TrenDevice, EBITDA negativo nel primo trimestre. Necessaria ripatrimonializzazione

TrenDevice

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha chiuso ilconpari a 3,15 milioni di euro, in diminuzione del 29% rispetto al primo trimestre del 2024. Il decremento è principalmente dovuto: a un calo delle vendite sia sul canale web che sui retail store derivante da una ridotta disponibilità di merce a causa di una disponibilità limitata di liquidità; alla riduzione del perimetro retail store fisici, in seguito alle chiusure dei punti vendita di Brescia, Bergamo, Bologna e Roma Barberini, avvenute gradualmente nel corso del primo trimestre 2025.L'si è attestata a -95 mila euro, rispetto ai 154 mila euro registrati nel Q1 2024 (-162%). La variazione è principalmente dovuta a due distinti fattori: la marginalità inferiore alle aspettative sui prodotti ricondizionati a causa di un aumento della pressione competitiva sul canale web; il calo dei volumi di vendita derivante dalla predetta ridotta disponibilità di magazzino.Sulla base di una situazione gestionale interna al 31 marzo 2025, la società ha rilevato unache rileva ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. e un patrimonio netto di circa 10 mila euro. È previsto che nelle prossime settimane il Consiglio di Amministrazione effettui le proprie analisi per l'adozione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, inclusa la, ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. per la ripatrimonializzazione. Il CdA, anche in considerazione dello stato delle trattative ad oggi in corso con potenziali investitori al fine di ripatrimonializzare TrenDevice, ha assunto, ai fini della predetta situazione gestionale interna, la presenza della continuità aziendale.TrenDevice spiega che, dal primo trimestre 2025, sono state adottate, il cui beneficio sarà completamente visibile a partire dal secondo trimestre 2025. La fase di tensione economico-finanziaria sta avendo un impatto negativo sui ricavi a causa del ridotto stock di magazzino.